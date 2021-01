Incidente sulla A12, furgone contro auto: intervento dei pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Questo turno di notte, per i Vigili del fuoco di Civitavecchia si è contraddistinto per i numerosi interventi svolti dagli uomini della Bonifazi.

Alle ore 20:30 in via Flavioni 49 i Vvf sono stati chiamati per un incendio tetto. A bruciare era il rivestimento ligneo dell’intradosso del solaio di una veranda. Probabilmente il calore sviluppato dall’adiacente canna fumaria ha dato il via al principio d’incendio che i Vigili del fuoco hanno prontamente estinto. Successivamente rimuovendo le parti lesionate si è rimessa in sicurezza l’area.

Alle ore 02.54, i Vvf di Civitavecchia si sono recati a Santa Marinella, zona prato del mare per un palo Telecom caduto su via dell’Orsa maggiore. Lo stesso, occupando maggior parte della carreggiata ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco di Civitavecchia e la pattuglia di Radio mobile dei Carabinieri di Civitavecchia fino alle ore 05:45.

La lista degli interventi purtroppo continua e alle ore 7.40 i Vvf vengono allertati a causa di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 al km 62 direzione Nord. A scontrarsi, presumibilmente a causa del ghiaccio, sono stati un furgone frigo guidato da un uomo di nazionalità straniera e un’autovettura guidata da un uomo di nazionalità italiana.

I Vigili del fuoco oltre a sincerarsi delle condizioni di salute dei conducenti, affidandoli alle cure del personale sanitario, ripristinano la sicurezza della strada. Sul posto era presente anche il personale della polizia Stradale..