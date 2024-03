Incidente fra tre vetture, muore una bimba di 8 anni ad Ardea • Terzo Binario News

Alle ore 15,45 intervento dei pompieri in via Pontina Vecchia incrocio via della Pescarella ad Ardea – con la squadra VF di Pomezia – a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture durante il quale sono rimasti feriti tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni trasportati in ospedale.

Oltre a loro un adulto elitrasportato da Pegaso al San Camillo in codice rosso.

Nello scontro ha perso la vita una bambina di 8 anno.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale ed il 118.