Necessario l’intervento dell’elisoccorso fra via Roma e via Fontana Morella

Stamani un centauro e finito in un canale fra via Fontana Morella e via Roma.

Si tratta di un rumeno 24enne residente in zona. Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al policlinico Gemelli di Roma.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Ladispoli.