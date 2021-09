Cartelli salva ciclisti, domani l'inaugurazione sul Litorale - Terzo Binario News

Domani mattina, Paola Gianotti ultracycler tre volte Guinness del Mondo per essere la prima donna a fare il Giro del Mondo in bicicletta in solitaria, inaugurerà i cartelli “Salva-ciclisti” che ha ideato con la sua associazione Io Rispetto il Ciclista e che si stanno installando in tutta Italia nei Comuni più sensibili al tema della sicurezza dei ciclisti.

La diffusione sulle strade laziali e sarde è sostenuta dal Rotary Club Roma Olympic con la collaborazione dei Club del territorio del Distretto 2080 come il Rotary Club Cerveteri Ladispoli e il Rotary Club Civitavecchia che stanno supportando la diffusione sul vostro territorio.

Hanno aderito il Comune di Ladispoli, il Comune di Cerveteri, il Comune di Santa Marinella e il Comune di Civitavecchia e pertanto ci saranno quattro momenti di inaugurazione mentre Paola transiterà nel corso della sua Ciclopedalata Roma-Milano in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2021 patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

Saranno presenti una rappresentanza di ciclisti e amanti delle due ruote, delle Associazioni locali attive nella battaglia dei diritti dei ciclisti e contro le tante morti e gli incidenti che purtroppo accadono sulle nostre amate strade tra cui la SS1 Aurelia che insegue un triste primato nazionale.

Questi gli appuntamenti orari e le località in cui avverranno le manifestazioni:

ore 10.00 Marina S.Nicola (Ladispoli) – Scuola dell’Infanzia Via Venere https://goo.gl/maps/6cfiennP5Hg2zCUMA

ore 11.00 Cerveteri – Comune Piazza Risorgimento https://goo.gl/maps/kYq5tUQLGviPjvnQA

ore 12.00 Santa Marinella – Largo Giuseppe Gentilucci https://goo.gl/maps/x9LZMDbgvB1A5FvPA

ore 12.45 Civitavecchia – Piazza della Vita https://goo.gl/maps/EDuYobXbwieAt16ZA

Saranno dei brevi momenti di 15 min circa con qualche scatto fotografico e l’intervento delle autorità presenti. Vi invitiamo a dare copertura informativa dell’evento per una diffusione dei principi e valori della coesistenza civile e della salvaguardia di tutti gli utenti della strada a partire dai più deboli, ciclisti e pedoni.

Alessandro Leonardi

Presidente

Rotary Club Roma Olympic

Maurizio Giannotti

Presidente

Rotary Club Civitavecchia

Margherita Frappa

Presidente

Rotary Club Cerveteri Ladispoli