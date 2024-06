Incendio in via Ardeatina, coinvolti anche un vivaio e un autolavaggio • Terzo Binario News

Incendio in via Ardeatina, civico 620. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono divampate in un’area di sterpaglie. Il tutto, intorno alle 15 di oggi, avrebbe poi coinvolto un autolavaggio e un vivaio.

Sul posto i Vigili del fuoco con tre squadre, due autobotti, il carro schiuma, il Dos (Direttore operazioni di spegnimento), la Protezione civile, la Polizia di Stato. Presenti pure gli agenti della Polizia locale dei gruppi VIII Tintoretto e IX Eur. Al momento, è stato chiuso il tratto tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta.

Per adesso, non risulterebbero esserci dei feriti.