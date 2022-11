Incendio in un silos a Torre Nord: centrale di Civitavecchia spenta per qualche giorno • Terzo Binario News

Enel: «Problema a inizio settimana, l’impianto è attualmente in funzione»

La centrale Enel di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia è rimasta ferma da qualche giorno per via di un incendio che si è generato in uno dei mulini dove il carbone viene triturato.

Le fiamme hanno investito anche i nastri trasportatori, tanto che si è reso necessario bloccare tutto l’impianto per procedere alle manutenzioni di sicurezza.

La classica nube che si staglia sul cielo di Civitavecchia non si vedeva, sebbene le condizioni meteo fossero quelle ideali per far formare la condensa e di conseguenza la colonna che sovrasta la ciminiera.

Evento inusuale in questo periodo, che ha posto degli interrogativi e gli interrogativi hanno trovato risposta nei fatti accaduti al secondo gruppo, presso il mulino D.

I rilevatori di monossido di carbonio hanno cominciato a segnalare la presenza del gas, il che significa una combustione in corso nel silos. Il carbone, quando passa per queste strutture, tende a incendiarsi come succede per la brace del camino quando la si smuove.

Solo che la segnalazione partita dai sensori ha certificato un innalzamento eccessivo del monossido di carbonio. È suonato l’allarme ma ormai l’incendio era partito, quindi si sono attivati i sistemi di sicurezza per evitare di farlo propagare. Ovviamente nessuno si è ferito mentre anche i nastri trasportatori sono stati danneggiati, il che ha richiesto il fermo della centrale. Tra l’altro fermare l’impianto si è reso necessario anche quantificare il danno e far intervenire le squadre per riparazione e sostituzione delle parti danneggiate.

Enel ha commentato l’accaduto in poche righe: «Si è verificato un problema a inizio settimana, che ha coinvolto il nastro trasportatore risolto prontamente dal personale tecnico della centrale. L’impianto di Torre Valdaliga Nord è attualmente in funzione». Attualmente è in funzione il gruppo 3, considerando anche i tempi tecnici necessari per la rimessa in moto di un gruppo di produzione, con l’avviamento delle caldaie che richiede tappe ben precise.