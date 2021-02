Incendio nell'ex officina: esplode bombola, fiamme e fuoco in zona Braccianese Claudia - Terzo Binario News

Bruciati materiali vari e fusti di oli esausti

Incendio in zona Braccianese Claudia, all’altezza del civico 79. Per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato in una ex officina, ampia cento metri quadrati, in disuso dal 2018. Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Incendio in zona Braccianese Claudia

A bruciare materiali vari e alcuni fusti di oli esausti (in attesa d’essere smaltiti). Le fiamme hanno coinvolto pure delle bombole di acetilene, una delle quali è esplosa prima dell’arrivo dei pompieri. Quest’ultimi hanno impedito alle fiamme di propagarsi all’abitazione adiacente ed hanno messo in sicurezza le bombole di acetilene, impedendo eventuali ulteriori esplosioni, che avrebbero potuto coinvolgere la casa (gli occupanti, al momento, non si trovavano all’interno).

Il rogo in zona Braccianese Claudia

L’intervento di spegnimento è terminato a mezzogiorno. Le indagini sono a cura della Polizia, che dovrà fare luce su quanto avvenuto. Presenti anche i carabinieri e il personale della Polizia locale. Non ci sono stati feriti.