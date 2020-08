Incendio a Santa Marinella: roulotte in fiamme - Terzo Binario News

Incendio a Santa Marinella. Alle 16 di sabato 29 agosto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi in zona Belvedere, per una roulotte in fiamme.

I pompieri estinto il rogo e hanno impedito alle stesse di propagarsi ad un caravan in sosta nelle immediate vicinanze e alle campagne circostanti. Inoltre hanno messo in sicurezza due bombole di gas Gpl presenti. Non ci sono stati feriti.



Sul posto la Polizia Locale e la Protezione Civile, che hanno gestito traffico e viabilità in zona.