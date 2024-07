Incendio a Fiumicino: ristorante in fiamme • Terzo Binario News

Incendio a Fiumicino. Le fiamme hanno avvolto il ristorante Domus Grano che si trova in via della Trincea delle Frasche. L’episodio è avvenuto poco prima delle una di sabato 20 luglio.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia. Il locale è stato dichiarato inagibile. Alcune condomini situati nelle vicinanze sono stati fatti evacuare per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Non ci sono stati feriti, indagini in corso sulle cause del rogo, che sono in corso di accertamento.

L’esercizio commerciale in questione – è riportato sul sito dell’attività “è un progetto articolato e di rivalutazione di un ex locale storico del Comune di Fiumicino che, nel corso degli anni, ha fatto parlare tutta Italia e non solo: l’Ex Ristoaereo, una location unica che ha come protagonista principale un Convair del 1957 presidenziale utilizzato dai Presidenti Gronchi, Saragat e Segni”.