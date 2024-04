In vendita i beni aziendali di Flavia Srl, gara aperta fino al 14 giugno • Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso di gara pubblica per la vendita di beni aziendali del servizio idrico integrato.

Ogni concorrente dovrà far pervenire a Flavia Servizi srl, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 14 giugno 2024, a mezzo Pec all’indirizzo dedicato gare@pec.flaviaservizi.it con in allegato l’istanza di partecipazione, l’offerta economica, copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dell’offerente, in corso di validità.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it