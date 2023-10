“In the clauds”, raccolta fondi per la prevenzione rosa al Padel Village di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Grande successo per il secondo torneo “In the clauds”, dove la prevenzione e le donne sono stati i veri vincitori.

La manifestazione è stata ospitata e co-organizzata con il Padel Village e dall’associazione In The Clauds per raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno sul nostro territorio.

“Un pomeriggio in rosa, con tante ragazze, con l’obiettivo di fare sport e stare insieme, ricordando la nostra amica Claudia Sacco – commenta dell’associazione Marco Cucinotta – ringraziamo Gino Tidei del Padel Village, Smash88 e l’enoteca Baiocco per i premi, tutte le autorità intervenute, Matteo Iacomelli delegato allo sport e Annalisa di Giovanni dell’Andos”.

“Con il ricavato di questa giornata andremo a finanziare visite di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne – continua Simone Calcagno dell’associazione – Da lunedì 16 ottobre è partito il nostro programma di screening insieme al dott. Massimo Caimi che andrà avanti per tutto il mese di ottobre.

Infine Gino Tidei del Padel Village: “È stata una giornata particolare: abbiamo ospitato un torneo con tante ragazze e dato un contribuzione alla prevenzione del tumore al seno. L’atmosfera che si respirava era unica, abbiamo passato un pomeriggio insieme a tante belle persone. Quando abbiamo pensato a questo posto lo immaginavamo così, non solo sport e divertimento, un posto inclusivo e sicuramente aperto a qualsiasi iniziativa benefica”.

Il torneo Gold è stato vinto dalla coppia composta da Pirisi Monia e Cecoli Milena mentre il torneo Silver da Alessia Candelori e Francesca Fanelli.

Alla prossima edizione!”