In liquidazione le domande per gli agricoltori di Ladispoli - Terzo Binario News

In liquidazione le domande per gli agricoltori di Ladispoli

Buone notizie in arrivo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per tutti gli agricoltori beneficiari del Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 nell’ambito delle assegnazioni “Fide Pascolo”, Misure 10,11,13,14.

“Gli agricoltori ed allevatori che hanno presentato la domanda di Sviluppo Rurale Lazio, connesse alle superfici o animali, raccolte nell’anno 2020, saranno liquidate dall’organismo pagatore Agea entro il 15 giugno prossimo, pena il mancato rimborso dalla Unione Europea.

Al fine di rispettare tale scadenza – spiega l’assessore al commercio, attività produttive e comunicazione, Francesca Lazzeri – sono operative sul sistema operativo SIAN dell’organismo pagatore AGEA, le procedure di pagamento automatizzato delle erogazioni sulla base dei controlli automatizzati ed informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale di ogni singolo beneficiario.”

VIA VARSAVIA, VENERDÌ 12 MARZO DALLE 8:30 ALLE 15:30 VIETATA LA CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MOSCA E VIA ATENE

Venerdì 12 marzo dalle ore 08,30 alle ore 15,30 è vietata la circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione degli autobus scolastici, in Via Varsavia, nel tratto compreso tra Via Mosca e Via Atene.

SPORTELLO PARCHEGGI A PAGAMENTO, CHIUSO AL PUBBLICO IL 12 MARZO. RIAPRE MARTEDÌ 16 MARZO



Flavia Servizi rende noto che venerdì 12 marzo lo Sportello Parcheggi a Pagamento in piazza Rossellini (ex box Polizia Locale) sarà chiuso al pubblico. La Sportello riaprirà regolarmente martedì 16 marzo. Ci scusiamo per il disagio.