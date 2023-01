In frantumi la targa di piazza Almirante a Ladispoli • Terzo Binario News

Come già successo in passato, anche stavolta è stata mandata in frantumi la targa toponomastica che indica piazza Almirante a Ladispoli.

Episodio simile nel 2019, poco dopo l’inaugurazione della piazza stessa (QUI) e anche un imbrattamento con la vernice (QUI).

La segnalazione arriva da un cittadino.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it