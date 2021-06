Il treno della Dolce Vita a Civitavecchia FOTO - Terzo Binario News

L’Orient Express del 2021 in stazione per il viaggio inaugurale

La Dolce Vita sfiora Civitavecchia. Ieri in tarda mattinata il passaggio in stazione del viaggio inaugurale per il treno extralusso, con scambio veloce di locomotori e ritorno verso Roma.

Il convoglio, dal 2023 viaggerà in tutta Italia lungo la linea ferroviaria. Tra i dieci itinerari, anche quello da Roma a Tarquinia passando per la Val d’Orcia e la via Tirrenica.

In mattinata la presentazione alla stazione di Roma Ostiense con il sancta sanctorum delle Ferrovie Italiane ovvero l’ad di Arsenale SpA Paolo Barletta, Luigi Corradi, ad e dg di Trenitalia, Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione Fs Italiane (questi è rimasto sul convoglio fino a Civitavecchia), e la sindaca Virginia Raggi. Mostrate sei carrozze della francese Compagnie Internationale des Wagons-Lits, appositamente trasferite da Parigi a Roma per l’occasione.

L’iniziativa prevede il viaggio, che durerà 12 mesi e organizzato da Arsenale SpA, di cinque treni croceristici extralusso. Una sorta di Orient Express rivisitato in chiave moderna. Composizioni da 11 carrozze ciascuna, con vagone letto composto da cabine suite e deluxe, ristorante e bus: questo il parco rotabili che comporrà il Treno della Dolce Vita. Lusso mostrato anche nell’arredo interno, allestito con manufatti di artigianato italiano. Chef e cucina tricolori nei ristoranti.

Come accennato, a Civitavecchia uno scalo tecnico con inversione del locomotore per poi riprendere la via verso Roma. Polfer schierata in forze ma solo per precauzione.