Il Tolfa non riesce più a vincere: 2-2 interno con la Duepigrecoroma • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Continua il momento-no in campionato del Tolfa che non riesce più a vincere. Passato il turno in Coppa Italia di Promozione, i biancorossi hanno pareggiato 2-2 allo Scoponi contro la Duepigrecoroma dopo essere stati per due volte in vantaggio e avendo avuto diverse occasioni per arrotondare il punteggio. E ora la classifica langue perché i 5 punti conquistati finora in altrettante gare disputate non rispondono certo alle ambizioni di vertice espresse al via della stagione.

La gara della quinta giornata del girone A ha visto il vantaggio dei padroni di casa al x con un calcio di rigore trasformato da Manuel Vittorini. Intorno al 30’ l’infortunio muscolare capitato a Gaudenzi, che ha costretto mister Michele Micheli a rivoluzionare l’attacco. A inizio ripresa ancora un rigore, stavolta a favore dei romani che con Russo hanno trovato il pareggio.

Un bel tiro dalla distanza scoccato da Monteneri è valso il secondo vantaggio collinare ma una distrazione difensiva, con la retroguardia sorpresa in contropiede, ha mandato De Felici a segnare il 2-2. Altre occasioni sul fronte tolfetano per tentare la zampata finale ma il risultato non cambia più fino al fischio conclusivo.

Dalle parole di mister Micheli traspare una certa preoccupazione per i risultati ce stentano ad arrivare: «I 5 punti ottenuti fino adesso sono sicuramente molti meno rispetto a quelli attesi (con la Falisca Cimina prima in classifica che a punteggio pieno con 15 punti si sta allontanando, ndr) però credo che il primo tempo di ieri sia stato il migliore della stagione per la qualità di gioco espresso. Tuttavia non posso non rimarcare che intanto venivamo dalla fatica infrasettimanale di Coppa, nella quale hanno giocato praticamente gli stessi undici di ieri. Mettiamoci l’infortunio di Gaudenzi, che ha costretto a rivoluzionare il reparto offensivo; quei quattro-cinque assenti che ci trasciniamo dall’inizio della stagione.

Ora siamo a caccia del centravanti dopo l’addio di Moretti e speriamo che qualche convalescente riesca a rientrare entro breve tempo. Va pure detto che negli episodi chiave non siamo fortunati, al netto degli errori che commentiamo, come sul calcio di rigore fischiatoci contro forse troppo generoso» la conclusione dell’allenatore.