Il Tolfa diviso fra Coppa e Promozione: intanto c'è la trasferta a Canepina • Terzo Binario News

Alle 11 l’incontro con l’Atletico Cimina in campionato, mercoledì trasferta alla Bufalotta contro il Parioli

(foto Nicoletta Vittori) – Non solo l’Atletico Cimina ma anche il Parioli: il Tolfa in tre giorni affronta due gare in trasferta e necessariamente dovrà dosare le energie.

L’appuntamento odierno è a Capranica dalle 11 per la seconda giornata del girone A di Promozione mentre mercoledì alle 15.30 si scende in campo alla Bufalotta per l’andata dei sedicesimi di finale della competizione infrasettimanale contro l’undici romano.

In settimana al Comitato Regionale della Lega Dilettanti è stato effettuato il sorteggio che ha consentito ai tolfetani di giocare la gara di ritorno, fissata per il 15 ottobre allo Scoponi, il che rappresenta un piccolo vantaggio in virtù del valore doppio delle reti in trasferta.

Ma la preoccupazione di mister Michele Micheli è concentrata in questi tre giorni perché le scelte sia di oggi che di Coppa verranno determinate dalla disponibilità dei giocatori.

«Le valutazioni – spiega l’allenatore – terranno conto della disponibilità dei giocatori che di mercoledì non è detto possano essere presenti. Si tratta di un giorno feriale ed è possibile che non possano muoversi dal lavoro. Pertanto bisogna organizzarci e magari, se qualcuno dovesse disertare una partita potrebbe giocare l’altra. Di certo ho una rosa composta da ragazzi validi pertanto la rotazione non è un problema». Chiuso il collegamento con la Coppa di mercoledì, le parole sono indirizzate al confronto con l’Atletico Cimina e alla formazione che potrebbe scendere in campo. L’attenzione, e non potrebbe essere altrimenti, è su Andrea Moretti e sulla possibilità di vedere in campo il numero 9 fin dal primo minuto: «Il suo stato fisico è da valutare – riprende Micheli – e vedremo se sarà in gradi di giocare dall’inizio. Poi ci sono, finalmente, Mancini e Christian Vittorini a disposizione. Entrambi hanno saltato quasi tutta la preparazione però è importante che almeno possano essere inseriti in lista gara. Capitan Roccisano ha provato a correre, svolgendo i primi allenamenti e Selvaggio tornerà operativo la prossima settimana». Sulla trasferta di Canepina: «Il Cimina presenta buone referenze, con giocatori solidi e qualitativamente validi. In più l’età media è bassa e hanno gamba. Vengono da un successo esterno importante a Fiumicino per 4-1 nel quale hanno sicuramente. C’è l’incognita del campo in erba naturale, superficiale alla quale non siamo abituati. Non sappiamo che meteo troveremo e in quali condizioni versa il fondo. Di sicuro c’è che questa partita servirà a testare le nostre ambizioni. Nel pregara non non firmo mai per il pari ma poi dipende. Io ripeto sempre che è importante “vincere senza perdere”. La squadra è sul pezzo, domenica ho visto un grosso carattere, che non deve mai mancare, ma si migliora giocando» la conclusione di Michele Micheli.