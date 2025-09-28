Primo punto per il Santa Marinella: 0-0 al Fronti contro il Borgo Palidoro • Terzo Binario News

Primo punto in classifica per il Santa Marinella che ottiene uno 0-0 contro un Borgo Palidoro che specie nel primo tempo ha avuto almeno cinque occasioni nitide per passare ma davanti a loro gli ospiti hanno trovato un Carlo Coronas in giornata di grazia che ha alzato muro davanti alla porta rendendolo impenetrabile. Il numero 1 classe 2006 ha compiuto cinque interventi decisivi che hanno impedito ai giallorosso crociati di passare in vantaggio.

Allo stadio Fronti si è giocata la seconda giornata del girone A di Promozione nella quale i rossoblù si sono presentati davanti al proprio pubblico dopo la trasferta con sconfitta di domenica scorsa a Ottavia al cospetto della Duepigrecoroma.

Sulle tribune dell’impianto di via delle Colonie c’è gente ma all’inizio è monologo ospite. Il primo tiro è santamarinellese e lo scocca al 2’ Brutti a giro ma va fuori. Un minuto dopo errore difensivo che manda Gabrielli in porta ma questi sbaglia davanti a Coronas.

Al 10’ batti e ribatti in area, con Coronas che respinge un diagonale da destra scoccato da Franchi. Poco dopo stessa azione, con Bernardini e Franchi va dritto in porta trovando ancora l’estremo difensore rossoblù. Al 19’ Coronas si esalta su una doppia respinta, prima su Gabrielli e poi su Bellini. Ancora una disattenzione in retroguardia tre minuti dopo e Finucci serve Franchi ma c’è ancora Coronas a dire di no. La seconda occasione al Santa capita al 37’ ancora con Brutti che appoggia per Cerroni ma il numero 9 spara alto. A tempo scaduto bel tiro- ma alto – di Del Mastro. Nel finale sforbiciata di Cerroni che manda a lato di un soffio. Nella ripresa la squadra di Daniele Fracassa è meno passiva e prende più campo ma da segnalare c’è solo il doppio giallo comminato in pochi minuti a Finucci, che pertanto viene espulso, e forse la migliore azione dei padroni di casa al 42’ con Borioni che appoggia su Brutti il cui tiro a giro scheggia la traversa.

Alessio Vallerga «»

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Arseni, Galluzzo, Gallitano, Melone, Borioni, Cuomo, Cerroni, Brutti, Del Mastro. A disp. Notari, Santori, Orlando, Scala, Rosso, Salis, Buonanno, Mariani, Tranquilli. All. Fracassa.

Borgo Palidoro: Sorcini, Apostoli, Zappalà, Sabbatini, Finucci, Bellini, Gabrielli, Savarino, Bernardini, Franchi, Tiozzo. A disp. Causo, Appolloni, Giannotti, Braga, Galiena, Carmelino, Cesaro, Cuscianna, Corrias. All. Stirpe.