Il Sindaco Bruni: "Manziana paese accogliente" - Terzo Binario News

Lungo post social del primo cittadino dedicato alla propria città

Ormai dopo quasi dieci anni da Sindaco penso che sia opportuno sfatare definitivamente una vera e propria leggenda metropolitana che sostiene da tempo (troppo tempo!) che a Manziana i “cosiddetti” forestieri non vengono accolti ed integrati nella comunità.

Inizio da un dato incontrovertibile: Manziana, dal 1945 ad oggi, è stata amministrata per quasi 44 anni da “non manzianesi” e per quasi 32 da “manzianesi”.

Uso le virgolette perché reputo davvero paradossale oltre che anacronistico distinguere tra manzianesi doc e forestieri e specifico che seguo questa dicotomia solo per dimostrarne l’infondatezza. Questa distinzione si usava ai tempi andati e a quei tempi poteva forse avere un senso: nei paesi, infatti, vivevano solo i paesani, spostarsi o trovare lavoro fuori Manziana era raro.

Ora, e non parlo certo degli ultimi anni, la realtà fortunatamente parla di altro: a Manziana ci sono molti manzianesi che hanno scelto il nostro paese tra tanti altri. Lo hanno fatto per le sue peculiarità: la natura che la circonda, la vicinanza con Roma, i servizi che offre, la tranquillità che si respira e per tanti altri motivi che ognuno di loro ha reputato così validi tanto da decidere di fare di questo angolo a nord di Roma la propria casa.

Da quando sono Sindaco, quindi dalla primavera del 2012, a Manziana ci sono circa 500 residenti in più… nel 1901 i residenti erano 1.700, nel 1951 il numero è saluto a 3.198, nel 2001 il totale ha toccato i 5.855 ed al 31 dicembre del 2021 siamo diventati 7.792.

Manziana, al di là degli stereotipi e delle chiacchiere a vuoto di alcune persone, è un paese capace di abbracciare chiunque le voglia davvero bene. Manziana non respinge, Manziana accoglie e lo fa a 360 gradi.

Dal Sindaco di turno al Concittadino che visita il bosco nel fine settimana e ne rimane incantato e decide di tornarci.

MANZIANA E’ DEI MANZIANESI, TUTTI.

“Appartiene” a tutte quelle persone che gli dedicano del tempo, che la vivono, che le danno corpo e anima e che soprattutto la rispettano!

Il Sindaco

Bruno Bruni