Il Santa Marinella stecca la prima: 2-1 in casa della Duepigrecoroma • Terzo Binario News

Non comincia bene la stagione di Promozione del santa Marinella. I rossoblù perdono 2-1 sul campo dell’Ottavia contro la Duepigrecoroma dopo essere andati sotto 2-0 con i centri di Luca Capotosto e Mattia Russo e aver tentato un recupero disperato nel finale a seguito del gol con cui Samuele Cerroni ha dimezzato le distanze.

Dunque nella prima giornata del girone A la trasferta in casa di una delle compagini con meno punti di riferimento visto che l’anno scorso, dopo una partenza sprint, arrivò un 16esimo posto finale con 41 punti.

E ancor meno informazioni si hanno oggi, se non che hanno avuto la meglio sui santamarinellesi.

Mastica amaro il mister rossoblù Daniele Fracassa, che racconta come ha visto la gara: «L’incontro è stato equilibrato anche se abbiamo sbagliato l’approccio del primo tempo e questo ci ha mandati sotto nella prima frazione. Nella ripresa ho visto una bella reazione e con l’ingresso in campo di Brutti è aumentato notevolmente il peso specifico in attacco. A loro è stato concesso un rigore generoso uscita per un’uscita di Coronas e il 2-0 ha indirizzato l’esito. Sono capitate delle azioni da rete a Brutti e Arseni ma è stata una giornata storta. La squadra è nuova, i meccanismi da trovare e anche under ha bisogno di tempo ma non ci abbattiamo nonostante il risultato negativo. Cerroni ha segnato il suo classico gol da centravanti d’area con controllo e diagonale dimostrando che con un assetto più offensivo tutto riescono ad esprimersi meglio. Al contrario, ci sono stati troppi errori individuali mentre la Duepigrecoroma si è difesa compatta con un 4-5-1 efficace in ripartenza e chiudendo gli spazi. Domenica c’è il Borgo Palidoro al Fronti e mi aspetto un riscatto immediato» la conclusione dell’allenatore.

A commentare la partita anche il direttore sportivo Stefano Di Fiordo, che non nasconde un certo retrogusto amaro per il finale negativo: «C’era tanto caldo, quindi le squadre alla fine tutte e due erano stanche. Ci dobbiamo rifare domenica, è una partita importante. Siamo all’inizio, abbiamo cambiato tanto e bisogna sicuramente trovare un po’ la quadra

però ci sono state cose buone, un po’ meno buone».

Duepigrecoroma: Hoffmann, Bizzarri (28’st Baffoni), Gregorini, Gubbiotto, Martiggiano, Natalucci, Luciano (46’st Ciccolini), Reginella, Capotosto (25’st Carloni), Russo (28’st Cozzi), Rossetti (40’st Cippone). A disp. Barbaro, De Lorenzo, donnini, Sgherro, D’Amico. All. Paolo Montella.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Buonanno (28’st Arseni), Galluzzo (46’st Orlando), Gallitano, Melone, Borioni (40’st Scala), Del Mastro (25’st Brutti), Cerroni, Mariani (28’st Cuomo), Tranquilli. A disp. Notari, Santori, Rosso, Salis.

All. Daniele Fracassa.

Arbitro Antonio Agostini di Latina

Reti: 27’pt Capotosto, 12’ st M. Russo (rig.), 26’st Cerroni.

Note: ammoniti Gubbiotto (D), Del Mastro, Galluzzo, Brutti (SM).