Il Santa Marinella perde 2-1 a Fiumicino ed è penultimo, Fracassa protesta per due reti annullate • Terzo Binario News

Ancora una sconfitta per il Santa Marinella, battuto a Fiumicino 2-1 nella terza giornata del girone A di Promozione ma con recriminazioni sul fronte rossoblù per due reti annullate e una prestazione all’altezza nel finale invece un errore ha condannato alla sconfitta.

Di Samuele Cerroni la rete del pareggio momentaneo. E dopo tre giornate, la classifica dei santamarinellesi langue perché è stato conquistato appena un punto e la posizione è la penultima insieme all’Urbetevere davanti al solo Cerveteri fermo a quota zero.

«Quella del Desideri è stata una sconfitta immeritata – commenta con amarezza mister Daniele Fracassa – perché il Santa Marinella si è fatto valere in campo.

Ci sono stati annullati due gol, segnati da Cerroni e da Brutti, veramente in modo inspiegabile. Abbiamo disputato un inizio gara strepitoso da padroni del campo, con Cerroni che ha colpito una traversa a portiere battuto. È stato un vero peccato, la potevamo vincere in modo tranquillo, poi allo scadere un calcio di punizione dal limite di Forcina ha portato il Fiumicino in vantaggio. Non ci siamo abbattuti, abbiamo pareggiato con Cerroni a qualche minuto alla fine e poi c’è stata una disattenzione nel finale. Quella pecca, che ha portato alla rete aeroportuale di Lombardi, ha rovinato una prestazione di altissimo livello del Santa Marinella. Se c’era una squadra che doveva portare via l’intera posta in palio era l’undici santamarinellese e mi dispiace tanto per i ragazzi che ci sono rimasti male. Però ci deve far riflettere quanto accaduto perché bisogna avere attenzione fino al 95esimo oppure fino a quando non fischia l’arbitro. Spero che questo episodio ci serva da lezione a tutti quanti», la conclusione di Fracassa.