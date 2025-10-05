Il "derby della Braccianese" va all'Atletico Monterano: 5-3 a Tolfa • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Succede di tutto fra Tolfa e Atletico Monterano, fra gol, difese allegre e rigori ma alla fine la spuntano gli ospiti 5-3.

La terza giornata del girone A di Promozione giocatasi nel pomeriggio allo Scoponi ha visto i padroni di casa in difficoltà in difesa e nonostante un attacco prolifico sono stati i canalesi a prevalere, segno che ha probabilmente pesato la partita di Coppa Italia di mercoledì ma che deve registrare qualcosa in retroguardia dove comincia a farsi sentire l’assenza di capitan Marco Roccisano, con Gianluca Nuti oggi sposo.

In formazione, mister Michele Micheli quasi in blocco gli uomini che mercoledì hanno espugnato il campo del Parioli ovvero De Clementi fra i pali, Benedetti e Ficorella esterni, in mezzo Salvato e Colace; in mediana Bevilacqua centrale con Quinti e Gaudenzi mezzali, davanti il tridente composto da Manuel Vittorini, Converso e Moretti.

Che il “derby della Braccianese” non inizi bene per i collinari lo si capisce presto visto che già al 2’ passano i gialloblù ospiti con Liberati. Il Tolfa prova a prendere campo, anche sfruttando Moretti come centroboa attraverso dei lanci lunghi mettendo in moto gli esterni e gli attaccanti. E così al 29’ arriva il primo calcio di rigore, fischiato dal direttore Alessandro Faccio di Roma 2. Sul dischetto si presenta lo stesso Moretti e fa 1-1. nel finale di primo tempo, succede di tutto: al 42’ ancora vantaggio gialloblù, stavolta per merito di Bresciani, anch’egli su rigore. Poi al 46’ a presentarsi dagli undici metri è Manuel Vittorini, che fa chiudere la frazione sul 2-2. La ripresa ricomincia come il primo tempo ovvero con il gol di Liberarti al 4’ per il 2-3 e al 19’ arriva anche il 2-4 ancora non Bresciani. I biancorossi hanno il merito di non mollare e con Moretti trovano il 3-4 al 32’. parte un arrembaggio finale ma a segnare è ancora l’Atletico Monterano al secondo di recupero con l’ex Martorelli per il 3-5 conclusivo.

In classifica ora il Tolfa è attardato rispetto alle battistrada. Infatti sono a punteggio pieno dopo tre turni Cimina Falisca, Olimpus e Pianoscarano mentre i collinari sono rimasti fermi a 3 punti, risucchiati nella parte medio-bassa della classifica.