Finalmente ecco il Tolfa: 3-0 al Fiumicino con tripletta di Bernardini • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Il Tolfa finalmente fa il Tolfa senza dare scampo al Fiumicino chiude la pratica già nel primo tempo. Allo Scoponi è 3-0 in favore dei biancorossi con una tripletta messa a segno dal nuovo centravanti tolfetano Giovanni Bernardini arrivato dal Borgo Palidoro in uno “scambio” che ha visto effettuare il percorso inverso ad Andrea Moretti verso la formazione giallorossa ricrociata.

Alla Pacifica, nella settima di andata del girone A di Promozione, succede tutto nel primo tempo fra due formazioni che non hanno iniziato benissimo le rispettive stagioni: i collinari a metà classifica con una sola vittoria all’attivo; l’undici aeroportuale – reduce dalla retrocessione dall’Eccellenza – a vivacchiare con 8 punti a centro classifica.

Si pensava che nelle gambe di Marco Bervilacqua e compagni pesassero i 90’ di mercoledì in Coppa Italia nonostante il 4-0 sul Grifone. Invece è andata diversamente rispetto alle previsioni, con la pratica già chiusa al cambio di campo. «Considerando le tante occasioni non andate a buon fine, alla fine il risultato appare persino stretto – scrivono dal sodalizio – ottenuto nonostante assenze importanti come quelle di Manuel e Christian Vittorini. I nostri giocano la miglior partita dall’inizio della stagione, avvalendosi del rientro di Nuti che sostiene con corsa e fisicità il centrocampo, e del neo acquisto Bernardini, centravanti di razza, che in 25 minuti stende gli aereoportuali con una fantastica tripletta. Sono comunque tutti i quindici elementi mandati in campo dal mister Michele Micheli ad offrire al pubblico di casa una prova superlativa. Adesso, con il ritorno della gara di coppa Italia ci attendono tre insidiose trasferte, dalle quali si potranno avere ulteriori conferme in positivo ma l’impressione è che la squadra stia pian piano crescendo mostrando grossi margini di miglioramento».

Tolfa: De Clementi, Selvaggio (38’st Benedetti), Ficorella (41’st Mancini), Bevilacqua (33’st Vittorini), Colace, Salvato, Pasquini (22’st Chiappini), Nuti, Bernardini (43’st Ianari), Gaudenzi, Converso. A disp. Paniccia, Di Cicco, Malservigi, Monteneri. All. Michele Micheli.

Fiumicino: Gentile, Lombardi, Di Loreto (35’st Albisi), Trinchi, Giacinti, Mangione (28’st Di Marco), Munaretto, Frasca, Maduca (1’st Alesi), Pensabene (28’st Trimeliti), Ferretino. A disp. Cerquetti, Bizzocchi, De Nicola, Marvulli, Perocchi. All. Paolo Albano.

Arbitra Isabella Mastrippolito di Roma 2.

Reti: 17’pt, 19’pt (rig), 27’pt Bernardini.