Il Santa Marinella capolista a Ronciglione: c'è la vetta da confermare • Terzo Binario News

Il Tolfa fa visita al Pescia

C’è la vetta da confermare per il Santa Marinella, che domani alle 11 sale a Ronciglione per affrontare l’undici cimino, ultimo della classe. Alla stessa ora, per il Tolfa, trasferta vicina ma tutt’altro che semplice a Pescia, che serve a misurare la voglia di risalita dei collinari. Si gioca la tredicesima giornata del girone A di Promozione e per le due compagini di zona si tratta di sfide che possono segnare il resto del campionato.

Per i rossoblù, gli incastri di calendario possono essere particolarmente propizi in caso di successo a Ronciglione. Infatti l’altra capolista Pianoscarano (che condivide la vetta con i santamarinellesi con 26 punti) osserva il turno di riposo; Grifone Gialloverde e Ostiantica, che inseguono a 23, giocano rispettivamente in casa contro il Salaria Vescovio e a Tarquinia dunque partite tutt’altro che semplici.

La Duepigrecoroma, che viene proprio dalla sconfitta dello stadio Fronti, ospita il Palocco. Insomma, tutto lo scenario depone in favore degli uomini di Daniele Fracassa, a patto che questi ultimi entrino in campo con il piglio giusto tornando dalla trasferta cimina con il bottino pieno. «Con il Ronciglione giochiamo una partita-trappola nella quale abbiamo tutto da perdere – spiega il tecnico – e abbassando la tensione si rischiano brutte figure. Per questo in settimana si è spinto sui ragazzi che sanno di andare a giocare su di un campo difficile, dove noi siamo in trasferta e loro vogliono vincere. L’undici cimino sta anche cambiando pelle, visto che c’è un tecnico nuovo e giocatori nuovi come l’ex Pagliuca e Tomaselli. Per dire, domenica hanno perso solo al 91’ a Pianoscarano.

Il Santa Marinella sta bene di testa e di gamba e speriamo di fare risultato». Cerroni sconta l’ultima giornata di squalifica, Brutti non lo ha fatto rimpiangere: «Si è fatto trovare pronto – riprende Fracassa – e avere soluzioni davanti è importante per l’allenatore. Caforio sta ancora recuperando e andrà in panchina perché persiste il dolore alla caviglia. Anche Gentili torna a disposizione ma per quanto attiene la formazione, giocheranno gli stessi undici di domenica».

In casa Tolfa la sofferenza che ha portato al successo sul Grifone serve per uno slancio in avanti anche se qualche problema c’è. Il primo e più pressante è rappresentato dalla sostituzione del bomber Gabriele Martinelli che si è lussato la spalla al 29’ del secondo tempo e che resterà fuori ufficialmente per un mese ma si spera di accorciare i tempi di recupero. Al suo posto giocherà Miguel Vittorini in posizione di falso 9. Ma le insidie dalla terra maremma non provengono solo dal Pescia come sottolinea mister Roberto Macaluso: «Il terreno di giorno del Maremmino non è compatto e non aiuta nel palleggio che noi prediligiamo. Poi dobbiamo stare attenti alle palle inattive, che l’anno scorso ci costarono a gara. Considerando le insidie, sarebbe importante tornare a Tolfa con i punti anche in virtù di una classifica corta e degli incroci negli scontri diretti delle prossime giornate». Valerio Marziantonio è recuperato e si è allenato con il gruppo ma l’impressione è che non verrà rischiato. Dunque per quanto attiene la formazione di domani, sostanzialmente resta la stessa con l’inserimento di Vittorini per Martinelli e il ballottaggio fra Quinti e Pasquini come terzo centrocampista.