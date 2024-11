“Il nostro Comitato è uno dei punti di raccolta di coperte, pensando all’inverno delle persone senza fissa dimora.

Nella sede di Via Zara snc a Santa Marinella (RM) puoi donare coperte nuove o in buono stato, pulite e pronte per essere usate, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 di Sabato 30 Novembre.

Un piccolo gesto che può fare la differenza.

Domenica invece tocca alla raccolta sangue, dalle 8 alle 11.