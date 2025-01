Il Santa Marinella a Palocco per restare primo • Terzo Binario News

Riprende la Promozione, con il Tolfa che ospita il Rodolfo Morandi

Finiti i bagordi natalizi, le squadre di Promozione domani tornano in campo con il Santa Marinella capolista che si reca in visita al Palocco alle 11 mentre il Tolfa attende il Rodolfo Morandi dalle 14.30.

Si gioca la 16esima giornata di andata e ne mancano ancora quattro prima di arrivare al giro di boa, in questo campionato così lungo.

La capolista in questo periodo ha lavorato su gambe e testa visto che l’ultima giornata prima della pausa ha osservato il turno di riposo.

Uno stop abbastanza lungo che, come sottolinea mister Daniele Fracassa, rappresenta un momento di recupero ma nasconde diverse insidie: «Dipende solo da noi – spiega l’allenatore – da come saremo in grado di gestire l’astinenza da gare ufficiali. Però confido nella squadra, perché in questo periodo di allenamenti i giocatori si sono allenati con cognizione di causa. Nessuno è tornato appesantito, c’è la brillantezza necessaria». L’aspetto di essere padroni del proprio destino tuttavia rimane: «Già prima che fossimo primi in classifica le avversarie ci aspettavano, adesso capiterà sempre. Questo significa che serve uno scatto di maturità, capendo che le gare si possono vincere anche giocando male e con un gol casuale a tempo scaduto». Peraltro si gioca sul terreno del Palocco, che non è certo il sintetico di via delle Colonie: «Il campo di via Partenio di Nicea non favorisce una squadra come la mia a cui piace palleggiare, dunque vanno cercate alternative. E in campo serviranno giocatori esperti» la conclusione di Fracassa. Per questo è probabile l’esordio dal primo minuto dei due nuovi arrivati. Dunque in porta potrebbe andare Antonelli, linea a quattro con capitan Gallitano a destra, centrali Serpieri e Gentili, Buonanno a sinistra; in mezzo Caforio con il nuovo arrivo Orlando e Gaudenzi, davanti il trio titolare con Tabarini, Trincia e Cerroni. In panchina ci sarà Brutti, che sta guarendo dall’infortunio al ginocchio.

A Tolfa, constatato che l’amichevole con l’Anguillara va archiviata subito, ecco che sale in collina il Morandi, squadra di Ostia sempre molto ostica. Ufficiale intanto l’ingaggio di Christian Suma, un classe 2000 si stava allenando a Terni in Promozione e che vanta un passato nella Academy Ladispoli in Eccellenza e nel Cantalice in Promozione. Prima ancora la serie D con le maglie di Marina di Ragusa e Messina e la Primavera del Lecce. Suma è una punta pesante presente nel test natalizio contro l’Anguillara, e che serve a ricoprire lo stesso ruolo di Gabriele Martinelli. «Adesso in attacco ci sono alternative – dice mister Roberto Macaluso – e devo valutare come gestire i centravanti. Nessuno dei due può giocare una gara intera, quindi vanno valutate varie ipotesi. La squadra tuttavia ha imparato a saper cambiare pelle durante l’incontro». Magloire riprenderà ad allenarsi la prossima settimana mentre c’è il dubbio su capitan Marco Roccisano, alle prese con una caviglia in disordine. Se non ce la facesse, andrebbe centrale Paolo Santi, con Valerio Marziantonio o Alessio Galletti inseriti a destra.