Il rilancio dello sport locale e come il coinvolgimento della comunità sta trasformando le attività sportive nel Lazio • Terzo Binario News

Nella regione Lazio sono tantissimi gli sport praticati e, grazie a strutture create ad hoc, è possibile svolgere diverse discipline sportive anche nelle province diverse dalla capitale Roma, che dispone ovviamente di un numero di strutture maggiori.

Lo sport più amato nel Lazio, come nel resto d’Italia, è il calcio. La passione per questo sport è talmente grande da aver influenzato altri ambiti, ad esempio il cinema con film biografici come Pelé o commedie come Sognando Beckham, oppure il mondo dell’intrattenimento con Fifa o PES e del gioco online con Football Champions Cup, slot machine presente insieme a tante altre su siti come LeoVegas, piattaforme di intrattenimento tra le più apprezzate sul web.

Tra gli sport più diffusi nella regione, oltre al calcio, ci sono anche la pallavolo e il nuoto.

Sia gli sport di squadra sia le discipline individuali permettono alle persone di sviluppare, sin dalla tenera età, legami importanti con compagni di squadra e di corso e di acquisire dei comportamenti virtuosi che sono un valore aggiunto per la comunità. Lo sport, oltre a favorire l’aggregazione, è infatti una palestra di vita, grazie al quale forgiare il proprio carattere. Il rilancio dello sport locale è dunque essenziale non solo per coinvolgere la comunità e farla crescere, ma anche per trasformare il paesaggio atletico. Vediamo come influisce lo sport sulle comunità locali e quali sono le opportunità delle sport city, città progettate per favorire lo sport all’aperto.

Lo sport nelle città: come valorizzarlo



La pandemia ha scosso gli animi di tutti e accelerato processi già in atto, come la ricerca di un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e l’interesse al proprio benessere fisico e mentale. Secondo una ricerca condotta dall’Istituto Piepoli, il 70% degli italiani ha dichiarato di svolgere o di voler svolgere attività sportiva e motoria all’aperto. Visto questo elevato interesse, le città dovranno adeguarsi con spazi pensati per lo sport open air e con la diffusione di una cultura dello sport in città. A settembre 2024 Roma ha ospitato lo sport city day con un programma molto interessante di sport all’aria aperta, che ha permesso di godersi la città in una chiave diversa. Questo esempio è emblematico su quanto interesse ci sia per rendere le città più vivibili e vicine alle esigenze dei cittadini.

Le normative della regione Lazio per lo sport



Lo sport è stato oggetto anche di recenti revisioni normative nella regione Lazio con la finalità di andare incontro alle esigenze della comunità sportiva e dei cittadini. Questo è stato infatti considerato anche come strumento di inclusione sociale, oltre che attivatore di benessere fisico. La nuova proposta legislativa, che contiene oltre 30 articoli, mira a facilitare la partecipazione sportiva con l’eliminazione delle barriere architettoniche e agevolazioni per le famiglie in difficoltà, come i “buoni sport”. Il valore sociale dello sport viene evidenziato inoltre anche dalle iniziative dei singoli comuni, come la proposta in Regione dello sport di Ladispoli per incentivare il rinnovamento degli spazi sportivi e la creazione di altri luoghi di aggregazione sportiva. La legge risponde a queste esigenze con la proposta di investimento per la costruzione e la manutenzione degli impianti sportivi, ragionando in un’ottica di sostenibilità e acquistando attrezzature di qualità.Alle misure pratiche, la nuova legge prevede anche la promozione di iniziative dedicate alla diffusione di una cultura sportiva, con la realizzazione di rassegne e premi. L’obiettivo è valorizzare la letteratura sportiva e approfondire anche i vari sport, al fine di ampliare anche la possibilità di aprirsi a diverse discipline. Questo aspetto non solo sostiene l’apprendimento e la crescita, ma è stimolante per acquisire una maggiore consapevolezza nella comunità, all’insegna dei valori e dei benefici dello sport.