Incidente mortale per Fabrizio De Angelis: il centauro di Cerveteri aveva 48anni • Terzo Binario News

Fatale lo schianto in motocicletta sulla Via Furbara Sasso, il cordoglio da parte de Il Parco degli Angeli

Drammatico incidente stradale nella notte di Ferragosto.

A perdere la vita, è stato Fabrizio De Angelis, un 48enne di Cerveteri.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 di agosto, sulla Via Furbara Sasso.

Sembra che il 48enne abbia perso il controllo della moto per poi finire la corsa contro un albero.

Tanto il cordoglio in città per la morte dell’uomo. Tra i tanti, si è espresso Filippo Bellantone, de Il Parco degli Angeli Onlus, che dichiara:

“Un amico non se ne va mai. La notizia mi è arrivata all’improvviso colpendomi forte al cuore: l’amico Fabrizio De Angelis non era più fra di noi.

Sono rimasto muto a pensare ai momenti passati insieme e ho capito che mi ha lasciato qualcosa dentro che non se ne andrà mai.

Ho conosciuto Fabrizio in un momento difficile della sua vita, “ho bisogno di dedicarmi a qualcosa che mi da soddisfazione, che da un senso in più alla mia vita”.

“Sei nel posto giusto”, gli ho detto, “qui alle parole abbiniamo i fatti, quelli che fanno stare bene, qui vedrai difficoltà così grandi che ti aiuteranno a vedere sotto altra luce le tue, a superarle”.

E con Fabrizio ho condiviso il mio modo di pregare: con la zappa in mano a fare qualcosa di utile mentre parlavamo di tante cose.

Mi raccontava della sua angoscia per gli amici che mancavano all’improvviso, della paura che aveva di una malattia agli occhi, dell’amore sviscerato che aveva per i genitori, osservava tutto con arguzia e…. lavorava proprio tanto e sorrideva nel farlo.

Mi ha aiutato proprio tanto, poi ha dovuto per motivi di lavoro rallentare ma quando poteva veniva a passare qualche ora per la nostra “preghiera”, in particolare quella di pulire bene vicino la grotta della Madonnina.

Questi ricordi non se ne vanno e con loro rimarrà la persona con cui li hai condivisi, certo con il rammarico di non poterne “creare” altri ma Fabrizio è legato a loro, quindi non è andato via”.