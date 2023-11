Il maltempo spaventa Fiumicino, deliberato lo stato d'emergenza • Terzo Binario News

A margine della giunta straordinaria per adottare la delibera per lo stato di emergenza si è svolta una riunione dei capigruppo di maggioranza per valutare le strategie di intervento.

Ho firmato l’ordinanza sindacale per lo stato di emergenza sulla base dell’allerta meteo della protezione civile.

Lo stato di Emergenza è per tutto il territorio comunale da oggi fino a successiva dichiarazione di cessata emergenza, con particolare riferimento alle località prossime alla foce del Tevere: Focene, Fregene ed alle ulteriori località che dovessero essere interessate dal maltempo in corso e nelle successive ore e fino al termine della perturbazione.

Ad annunciarlo il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini