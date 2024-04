Il Leone fuggito a Ladispoli diventa un libro: prefazione di Vittorio Sgarbi • Terzo Binario News

Da alcuni giorni è disponibile nelle librerie e su diverse piattaforme online il nuovo libro di Davia Bondanza. S’intitola “Il Leone di Ladispoli” e racconta la cattura di Kimba.

Nel pomeriggio dell’11 novembre del 2023 si diffonde la notizia della fuga di un leone dal circo di Ladispoli. Tutta la città è in subbuglio. Gli abitanti si rintanano all’interno delle proprie abitazioni. C’è da far fronte ad un’emergenza senza precedenti e bisogna farlo in fretta.

Le autorità decidono di rivolgersi al Dott. Raffaele Bisegna, tecnico esperto nella cattura di animali attraverso la tecnica delle telenarcosi. La sua missione è semplice quanto complicata: mettere al sicuro i cittadini di Ladispoli e, allo stesso tempo, salvare la vita al re della foresta. Intervistato dall’autrice, il Dott. Bisegna racconta tutte le concitate fasi di una giornata indimenticabile, culminata con quel colpo fatale che ha interrotto la fuga del leone.

Nel libro c’è spazio anche per la testimonianza di Rony Vassallo, direttore del circo “Rony Roller” da cui Kimba è fuggito. Nonostante, per fortuna, la cattura del leone sia andata a buon fine, restano tuttora molti dubbi e interrogativi su come sia potuto accadere un fatto del genere.

Il libro si apre con una interessantissima prefazione di Vittorio Sgarbi che paragona questo incredibile episodio di cronaca alla leggenda del leone. Nella raccolta medievale di bibliografie agiografiche di Jacopo da Varazze, compilata nella seconda parte del 1200, si narra, infatti, un episodio che vede protagonisti un leone ferito e San Girolamo. Piuttosto che scappare, in preda alla paura, San Girolamo accoglie il leone nel suo monastero per curarne le ferite ed alleviarne le sofferenze.

Uno straordinario fatto di cronaca diventa per l’autrice Davia Bondanza l’occasione per analizzare più da vicino il rapporto tra l’uomo, la natura e gli animali. Il libro è acquistabile dal 12 aprile su Amazon ma anche sul sito della casa editrice La Bussola Edizioni.