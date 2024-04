Il Giro d'Italia si concluderà a Roma, passando anche sul lungomare di Ostia • Terzo Binario News

Roma accoglierà anche quest’anno la fase conclusiva del Giro d’Italia. “Per noi è un grandissimo piacere presentare la seconda conclusione del giro consecutiva a Roma, un bellissimo matrimonio che ha sempre funzionato”.

Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, alla presentazione del ‘Grande Arrivo’ a Roma del 107esimo Giro d’Italia. Gualtieri, poi, sottolinea come l’edizione 2024 della corsa rosa avrà un tragitto che “ha due punti di forza come il centro, il circuito più bello del mondo che passa per i luoghi più iconici della storia dell’umanità, come il Colosseo e Castel Sant’Angelo, e l’altro rappresentato dalla pineta e dal lungomare di Ostia mostrando un volto a 360° di Roma.

“Consideriamo il Giro uno degli appuntamenti più classici non solo del ciclismo e dello sport, ma uno di quei momenti che creano identità nazionale e che hanno fatto la storia del Paese. L’anno scorso – prosegue – i numeri sono stati evidenti con un impatto economico diretto e indiretto importante. Il Giro incarna l’animo nazionalpopolare e quello più internazionale.

Lavoreremo affinché la città viva questo evento come una grande festa di sport, verde e sostenibile. Il Giro non è solo un evento sportivo importante, ma interpreta anche la transizione che noi stiamo cercando di incentivare”.