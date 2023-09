Il Fuco e l'Operaia di Cerveteri vince la Goccia d'oro al concorso "Grandi Mieli d'Italia" • Terzo Binario News

Oramai è diventata un’abitudine per Valerio, Federica, Ruben e Marta de “Il Fuco e l’Operaia”. Per il secondo anno consecutivo si sono infatti aggiudicati un prestigiosissimo riconoscimento, un premio per il costante, capillare e certosino lavoro che svolgono nelle loro produzioni.

Hanno infatti vinto il premio “Goccia d’Oro” al concorso “Grandi Mieli d’Italia”, con il “Millefiori Primaverile”. Si tratta del Lotto 13.07.2025, raccolto nella macchia mediterranea a ridosso della Necropoli Etrusca della Banditaccia.

“Il nostro impegno per un’apicoltura naturale e sostenibile ha portato i suoi frutti. Grazie a chi ci sostiene ogni giorno!”, hanno scritto sui social network.