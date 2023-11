Il Dg del Cerveteri Discepolo ringrazia i tifosi: “Sostegno fondamentale, ci rialzeremo” • Terzo Binario News

Il Città di Cerveteri ha vissuto un mese di novembre terribile, ma il calore dei tifosi rimane forte

E’ un Cerveteri che non sta attraversando un periodo facile, avvolto da una crisi di risultati da cui non riesce ad uscirne. Il dg Discepolo non avanza scusanti, si assume le sue responsabilità, ma ci tiene a ringraziare i tifosi.

“Ci dispiace per i tifosi – racconta il direttore generale Massimiliano Discepolo –non si meritano questi risultati. Anche domenica erano tanti, ci hanno spinto alla vittoria, obiettivo che abbiamo mancato per tante defezioni e uno stato mentale che non è dei migliori. Dobbiamo rialzarci, non possiamo permetterci altri passi falsi. Sicuramente c’è qualcosa che non va, speriamo che i rinforzi ci diano qualità e sostanza, quantomeno mettano in ordine una squadra che ha bisogno di una vittoria per il morale.

Ai tifosi chiedo pazienza, al Galli erano anni che non si vedeva così tanta gente, indossa la sciarpa per venire a vederci con tanto entusiasmo. Mi scuso con loro se non siamo riusciti a dare quello che volevano.

Però devono sapere che c’è una società presente, seria e un presidente quale Andrea Lupi che vuole portare questi colori in alto. I nostri progetti continuano malgrado un periodo di sofferenza”