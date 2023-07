Il Città di Cerveteri promosso a Scuola Calcio di secondo livello • Terzo Binario News

“E con la novità che il Città di Cerveteri è diventato da poco “SCUOLA CALCIO DI 2° LIVELLO”, possiamo finalmente svelare il nostro organigramma per la stagione sportiva 2023/2024 con l’obbiettivo primario di fare bene e far sentire ognuno di voi come se fosse a casa tornando ad essere una grande famiglia. Abbiamo tante idee da mettere in pratica. Siamo carichi! Non dimenticate di venire agli open day, dove, senza nessun impegno potrete già iniziare a farvi un’idea su quante cose siano cambiate ed in quale direzione siamo diretti. NOI SIAMO CERVETERI, quasi 100 anni di storia, ma ora dobbiamo guardare in avanti. La nostra filosofia è che il nostro futuro comincia da voi!”

ORGANIGRAMMA SCUOLA CALCIO

Francesco Consoli (Uefa C) – Mauro Brancaleoni (Uefa E) – ESORDIENTI 2011

Stefano Di Lucia (Uefa B) – Francesco Raia (Uefa E) ESORDIENTI 2012

Davide Altamura (Uefa C) – Alessio Giacomobono PULCINI 2013

Santo Russo – Francesco Nardocci (Uefa E) PULCINI 2014

Emanuele Anselmi – Federico Fiorenza PRIMI CALCI 2015

Matteo Derosas (Laureando scienze motorie e sportive) – Francesca Sgroi (Laurea in Scienze dell’Educazione) – PRIMI CALCI 2016

Raimondo Perretta – Andrea Gabrielli (Uefa B) PICCOLI AMICI 2017/2018

RESPONSABILE SCUOLA CALCIO – Luca Ricci (Uefa C)

A renderlo noto è la Presidenza del Città di Cerveteri sul proprio profilo Facebook