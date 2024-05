Il Cerveteri travolge il Palocco 5 a 2: i play-out saranno in casa contro il Tarquinia • Terzo Binario News

Funari, Fagioli e Ranucci abbattono il Palocco, domenica arriva il Tarquinia per salvarsi

Era la partita della vita, la partita nella quale poche cose erano vietate: fare calcoli e perdere. Il Cerveteri ha fatto ciò che doveva fare nell’ultima gara di regular season contro il Palocco: vincere. E si è affermata di prepotenza, con determinazione e grinta, con un gruppo che si è dimostrato coeso e unito, guidati dall’esperienza di Edoardo Fagioli e trascinata dall’euforia di tanti prodotti della Juniores, alcuni già affermati da tempo in prima squadra, come Funari (autore del gol del pareggio), altri in rampa di lancio come Bonelli e Cutini, quest’ultimo entrato a gara in corso servendo anche un assist.

Il Cerveteri, sotto il sole cocente del Galli, vincendo per 5 a 2 contro il Palocco ha portato a casa ciò a cui tutti aspiravano, ovvero la certezza di disputare il play-out salvezza in casa, tra le mura amiche, contro il Tarquinia (ironia del destino, la stessa compagine contro cui era iniziato il campionato) e con due risultati su tre per salvarsi.

Una gara quella dei verdazzurri iniziata con il brivido: sono stati infatti gli ospiti ad andare in vantaggio, subito però ripresi da un gol da centravanti puro, con una palombella sul portiere di Funari e poi superati per via di un autogol di un difensore ospite.

Dopo di che la gara è finita in scioltezza, con il Cerveteri che grazie ad un super Edoardo Fagioli, acclamato a ripetizione dal pubblico, e con un gol di Ranucci, si è portata sul 5 a 1. Inutile il gol finale degli ospiti, la gara si chiude sul 5 a 2.

Ora gli uomini di Caputo davanti a loro hanno una settimana di fuoco: dovranno allenarsi e concentrarsi, puntare fisso l’obiettivo di domenica. Contro il Tarquinia, Cerveteri dovrà rispondere in maniera compatta e coesa. La salvezza è ad un passo, cali di concentrazione non sono ammessi. Il Cerveteri, deve assolutamente scendere in campo con gli occhi della tigre.