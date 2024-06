Il cantiere del Lungomare dei Navigatori Etruschi apre il primo luglio • Terzo Binario News

Il prossimo primo luglio alle 17, alla presenza delle autorità, aprirà il cantiere del Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Il Sindaco Elena Gubetti : “Un altro piccolo grande sogno che diventa realtà: si prosegue, infatti, con la riqualificazione e valorizzazione della nostra frazione di mare.

Dopo la storica realizzazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi, prende il via un nuovo cantiere, finanziato con i fondi PNRR di Città Metropolitana, nell’ambito del Progetto Urbano Integrato (PUI SPORT).

Un finanziamento importante, di oltre 2 Milioni di euro, che darà al nostro tratto di litorale, una nuova funzione e una rinnovata fruibilità. I fondi destinati al PUI Sport, Benessere e Disabilità sono finalizzati proprio alla rifunzionalizzazione di aree e strutture pubbliche esistenti, che necessitano di interventi di riqualificazione/trasformazione, per la realizzazione di poli sportivi e aree urbane attrezzate accessibili ed eco-sostenibili, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di strutture e servizi pubblici finalizzati all’inclusione e all’integrazione sociale e al miglioramento complessivo del benessere della popolazione.”

Prosegue il Sindaco: “Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno le istituzioni locali e i rappresentanti della Città Metropolitana. Sarà un momento davvero significativo per la nostra comunità, un’occasione per illustrare l’intero percorso che porterà ad una radicale trasformazione del nostro lungomare. In questi mesi estivi, i lavori interesseranno solo una parte delle aree previste, garantendo così la fruibilità dei parcheggi durante tutta la stagione balneare.”

Si procederà dunque, a partire dal 1 luglio, con una consegna parziale delle aree da cantierare, si parte subito con un intervento fondamentale per la Frazione di Campo di Mare: completa riqualificazione di Piazza Prima Rosa, con il rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione e degli arredi.

In contemporanea partiranno gli interventi sull’area verde confinante con il Lungomare dei Navigatori Etruschi, Viale Meditteraneo e Via dei Giacinti, dove sarà realizzato un parcheggio e un moderno skate park. Lo skate park, approvato dal CONI, sarà una struttura di eccellenza, pronta ad ospitare anche gare nazionali. Questo nuovo spazio rappresenterà un punto di ritrovo e di svago per gli appassionati di skate. Dopo la stagione estiva, i lavori proseguiranno coinvolgendo altre due aree sempre adiacenti al Lungomare dei Navigatori Etruschi, completando così il progetto nella sua interezza.

“Annunciare l’apertura di questo cantiere ci riempie di orgoglio, si apre con l’inizio di questi interventi, una nuova fase per la nostra frazione di mare” dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti “un altro passo importante per la riqualificazione di Campo di Mare. Nel 2022, con la firma della cessione gratuita delle aree da parte di Ostilia, abbiamo acquisito, le aree della lottizzazione a patrimonio comunale e questo ci ha permesso di richiedere il finanziamento necessario per il progetto. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità e testimonia la determinazione con cui abbiamo affrontato ogni ostacolo. Durante l’amministrazione precedente, l’iter è stato rallentato a causa di ricorsi presentati contro le nostre decisioni. Tuttavia, nonostante le difficoltà legali e burocratiche, il nostro ente comunale ha sempre prevalso in queste dispute, ottenendo sentenze favorevoli in ogni occasione.”

“Restituiremo ai cittadini la possibilità di vivere e godere appieno del lungomare di Campo di Mare. Questo progetto non solo valorizza il nostro territorio, ma offre nuove opportunità di svago e incontro per tutti noi, colgo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine all’Ufficio Lavori Pubblici, al dirigente Bettoni, al funzionario Bernucci che, con dedizione e impegno, hanno seguito permesso oggi l’apertura del cantiere. Stiamo trasformando una visione in realtà.

Vi invitiamo a partecipare numerosi all’inaugurazione per condividere con noi questo momento di orgoglio e di prospettiva per il futuro della nostra frazione marina” conclude il Sindaco Elena Gubetti nella sua nota.