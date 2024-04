Il Borgo San Martino vittorioso ad Allumiere, domenica l’ultima di campionato per acciuffare il terzo posto • Terzo Binario News

Gialloneri corsari ad Allumiere con le reti di Calabresi e Gabrielli. Il 5 maggio al Galli arriva la Vigor Rignano Flaminio

Vittoria importantissima da parte del Nuovo Borgo San Martino in occasione della 29esima giornata del Girone C di Prima Categoria. I gialloneri diretti da Mister Gabrielli si sono infatti imposti con il risultato di 1 a 2 in trasferta sull’ostico terreno dell’Allumiere. Tre punti preziosi, che collocano stabilmente la squadra al quarto posto con 45 punti in classifica.

A siglare le reti, sono stati Calabresi e Gabrielli: una vittoria che consentirà al Borgo, attualmente quarto, di arrivare all’ultima partita di campionato in programma domenica 5 maggio al Galli, di giocarsi fino all’ultimo secondo il terzo posto in classifica.

Dopo una stagione che fino a marzo inoltrato ha visto la squadra allenata da Gabrielli combattere per la testa della classifica, che ha ceduto solamente ad un Soratte straripante ed inarrivabile, il Borgo San Martino domenica avrà dunque la possibilità di chiudere nel migliore dei modi un campionato che ha comunque lasciato spunti estremamente positivi.

Al di fuori dei freddi numeri di classifica, sicuramente importanti, è obiettivo riconoscere come il Nuovo Borgo San Martino abbia disputato un’ottima stagione, con una rosa estremamente giovane e con un forte attaccamento alla maglia, merito di un gruppo di ragazzi uniti, compatti, coesi e affezionati al territorio.

Classifica che in ogni caso, non si può nascondere, è stata in alcune circostanze anche segnata da episodi andati a sfavore del Nuovo Borgo San Martino, basti pensare al famoso ricorso perso in occasione della gara contro lo Shot Cassia, quando i romani fecero scendere in campo un calciatore squalificato e che solamente a causa di alcuni ritardi di comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti, non era stato segnalato come impossibilitato a scendere in campo.

Domenica il Nuovo Borgo San Martino ospiterà in casa, tra le mura amiche del Galli di Cerveteri, la Vigor Rignano Flaminio, compagine oramai ampiamente salva e che non ha più nulla da chiedere al Campionato. Senza dubbio i gialloneri troveranno un pubblico numeroso, pronto a fare il tifo e a ringraziarli per la stagione che si sta concludendo. Una stagione che in ogni caso, ha saputo avvicinare sempre maggior pubblico alle sorti della squadra.