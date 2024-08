I “ReQueen” infiammano Cerveteri, boom di presenze per l’esordio della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti • Terzo Binario News

Oggi la seconda giornata di eventi, alle ore 21:30 doppio appuntamento: in Piazza Aldo Moro la cover band di Lucio Battisti, in Piazza Santa Maria c’è “Disco ‘90”

“Quella di ieri era solamente la prima sera, ma se questi sono i presupposti la 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti sarà una festa davvero da ricordare.

Una Piazza Santa Maria gremita all’inverosimile per il concerto dei ‘ReQueen’, la cover band dei leggendari Queen, una Piazza del Vino e dei Sapori, allestita quest’anno per la prima volta in assoluto in Piazza Aldo Moro, che sin dall’apertura ha fatto registrare un numero di presenze importanti e soprattutto tante famiglie e giovani tra gli stand e il Centro Storico.

Dall’apertura della Sagra, avvenuta come sempre in Piazza Risorgimento con la Fontana del Mascherone da cui ha iniziato a sgorgare vino, fino a tarda sera, per Cerveteri è stata davvero una serata straordinaria.

Oggi siamo pronti a replicare, con tanti stand di artigianato e banchi, le giostre posizionate al Parco della Legnara, musica e degustazioni in Piazza Aldo Moro, con l’esibizione anche della cover band di Lucio Battisti e in Piazza Santa Maria con la grande serata ‘Disco 90’, un grande spettacolo revival tra Deejay, vocalist ed effetti speciali”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine della prima serata della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

“Si respira l’aria della grande festa – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – da domani poi entreranno in scena a pieno ritmo anche i Rioni della nostra città, che saranno impegnati, insieme alla Pro Loco delle Due Casette nella gara della pigiatura, in programma sabato 24 agosto alle ore 19:00, e nell’attesissima sfilata dei Carri Allegorici di domenica 25 agosto, che dopo alcuni anni vedrà nuovamente i partecipanti in gara per aggiudicarsi il titolo di vincitore della Sagra dell’Uva e del Vino”.

“Sempre oggi – aggiunge ancora il Sindaco Gubetti – al Parco della Legnara si terrà un’iniziativa davvero speciale. Si tratta di ‘Guarda Mamma… vado in moto anch’io’, una bellissima iniziativa che consentirà a bambini fino a 12 anni di età e a ragazzi diversamente abili di provare l’emozione di fare un giro in moto in fuori strada. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno attivo di una nostra concittadina, Roberta Arseni, e del pluricampione italiano di enduro Damiano Incaini, che insieme ad altri crossisti e il sostegno di diversi sponsor e del Gruppo Comunale di Protezione Civile renderanno possibile questo pomeriggio davvero speciale”.

“A margine della giornata di ieri, ci tengo a fare dei ringraziamenti a tutti coloro che in queste settimane non hanno mai smesso di lavorare affinché si potesse organizzare la Sagra nel migliore dei modi – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – partendo dal Vicesindaco Federica Battafarano e l’Assessore Riccardo Ferri, la Consigliera comunale Arianna Mensurati, Catia Minghi di Momenti Divini, la Delegata Arianna Pietrolati, il Delegato Manuele Parroccini, Daniele Medaino di Artemide Guide, i rionali e le rionali e Francesca Di Donato dell’Associazione Tra i Residenti di Castel del Sasso. Una menzione speciale infine, è per la Cantina Cerveteri, che anche quest’anno ha offerto il vino che per l’intera durata della Sagra sgorgherà ai lati della Fontana del Mascherone. Anche grazie al loro sostegno e contributo, così come quello di tante realtà del territorio, sarà una grandissima Sagra”.