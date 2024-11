I quintetti di futsal in crisi nera, urge il riscatto • Terzo Binario News

Sabato il Civitavecchia ospita il Santa Gemma mentre il Santa Severa attende il Santos

Continua il momento-no delle compagini locali di futsal, chiamate a un’inversione di tendenza perché questo andamento zoppicante le sta portando in zone pericolose di classifica nel girone B di C1.

Nell’ottava giornata che si disputerà domani pomeriggio, la Futsal Civitavecchia è chiamata a un appuntamento difficilissimo visto che ospita il Santa Gemma, seconda forza del campionato. Il Santa Severa Futsal invece attende l’arrivo dello Sporting Club Santos. Entrambe le gare inizieranno alle 15.

Se per i santaseverini non è un mistero che la salvezza fosse un obiettivo da conquistare passando attraverso una lotta serratissima, per i rossoblù civitavecchiesi la terza sconfitta in sette gare pone degli interrogativi rispetto all’obiettivo di salire in serie B.

Infatti nell’ultima gara disputata è arrivata una sconfitta in quel di Ciampino con punteggio di 4-3. Le reti messe a segno da Manuel Morra, Simone Mondelli e Manuel Terzini non sono state sufficienti a portare punti a casa. E questo aspetto diventando un problema perché le battistrada cominciano ad allontanarsi mentre la squadra di Vincenzo Di Gabriele langue in un anonimo ottavo posto con 10 punti in compagni della Vigor Perconti ovvero a otto lunghezze dalla vetta.

«E dire che sabato scorso l’andare in vantaggio con Terzini ci aveva messo la partita su di un piano a noi congeniale – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – e invece abbiamo subito il pareggio a metà primo tempo, commettendo degli errori. È persino arrivata una superiorità numerica poco prima del cambio di campo che non siamo stati in grado di concretizzare. Nella ripresa è arrivato il 2-1 a firma di Mondelli, ma anche in questo caso il Ciampino ha trovato lo spiraglio per pareggiare prima, e il punto del sorpasso poi sfruttando degli sbagli individuali che abbiamo commesso noi. La reazione c’è stata attraverso il gol di Morra ma a tempo quasi scaduto abbiamo subito il 4-3 in contropiede, per colpa di lucidità che doveva esserci e invece è mancata. Al netto della bravura del quintetto aeroportuale, ritengo che la squadra sia stata all’altezza dove a condannarci son stati gli errori sottoporta e difensivi individuali. Tuttavia intravedo una crescita costante che ci premierà».

Continua invece la fase di estrema difficoltà che vivono i santaseverini. Nell’ultima gara sono stati battuti 9-1 a Cecchina, con l’unica rete ospite a firma di Alessandro Paolucci. Rimane l’ultimo posto in classifica a zero punti per gli uomini di David Delluniversità dal quale sembra sempre più difficile schiodarsi. Sabato all’Uliveto è necessario fare punti con il Santos per non compromettere troppo presto la scalata verso la salvezza.

Nel frattempo è stato anche effettuato il sorteggio per la Coppa Italia regionale, che non ha esattamente arriso alla compagine civitavecchiese, unica rimasta in corsa. Infatti, nel secondo turno della competizione infrasettimanale, la squadra di Borgata Aurelia si ritroverà al cospetto de La Pisana, attuale capolista in campionato. Il calendario prevede la disputa della gara di andata a Roma il 5 novembre e ritorno a Civitavecchia il 19.