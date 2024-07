I fiorai di Ladispoli: "Al cimitero non viene nessuno, rimanendo aperti ci si rovinano i fiori" • Terzo Binario News

A seguito dell’articolo di Terzobinario, la risposta degli esercenti

“Non chiudiamo per andarcene al mare ma con il caldo i fiori si rovinano. Se venisse gente staremmo aperti”.

È la risposta dei fiorai di stanza al cimitero di Ladispoli, in risposta all’articolo uscito stamani https://www.terzobinario.it/cimiteri-aperti-fiorai-chiusi-il-caso-curioso-di-ladispoli/

“Siamo aperti – dicono in coro sollo alcune ore perché c’è troppo caldo e, oltre a non venire nessuno, i fiori si rovinano. La scelta dell’orario estivo è una necessità, una scelta forzata. Ci abbiamo provato ad aprire il pomeriggio ma se la rosa acquistata dal cliente il giorno dopo è secca, veniamo accusati noi”.

La critica era stata mossa non per il fatto che fossero chiusi, bensì perché erano chiusi tutti senza fare una turnazione, così da andare incontro alle esigenze di tutti. “No, la turnazione non conviene a nessuno, almeno non a noi” la conclusione dei fiorai.