Cimiteri aperti, fiorai chiusi: il caso curioso di Ladispoli • Terzo Binario News

Un lettore racconta la propria esperienza e la delusione nel trovare chiusi cinque fiorai su cinque

Essere proprietari di un fioraio davanti ad un cimitero è certamente fonte di reddito assicurato.

Chiunque si rechi al Campo Santo per andare a trovare un proprio caro, si sa, almeno un fiore o un cero votivo lo compra.

Non può però farlo a Ladispoli, in particolar modo in questo periodo estivo durante il quale il Cimitero comunale, complice il gran caldo, allunga il proprio orario di apertura fino alle 19. Orario che però, non coincide con quello dei chioschi di fiori all’ingresso.

Un esempio è quanto accaduto ieri, mercoledì 3 luglio, e a raccontarcelo è un nostro lettore: “Mi sono recato al cimitero di Ladispoli intorno alle 17, proprio perché ricordavo che in estate l’orario di chiusura è posticipato. Con mio sommo stupore però, appena sceso dalla macchina, ho trovato tutti i chioschi chiusi. Non ho potuto comprare neppure un fiore o un lumino.

Provvidenziale è stata la gentilezza dell’Agenzia Funebre del Piazzale del Cimitero, lei sì sempre aperta per garantire un servizio all’utenza, la quale dopo avermi dato alcune informazioni mi ha donato un lumino batteria da portare sulla tomba di mio nonno. Mi domando come mai i fiorai, almeno a rotazione, non scelgano di rimanere aperti fino alla chiusura del cimitero”.

Come infatti mostra il nostro lettore, è ampia la fascia oraria di chiusura dei fiorai confrontata alle aperture del cimitero. È possibile infatti trovare i fiorai aperti il martedì, mercoledì, giovedì e domenica solamente la mattina, mentre il venerdì e sabato anche di pomeriggio. Peccato che il cimitero, eccezion fatta per il lunedì che è il suo giorno di chiusura, sia aperto tutti i giorni fino alle 19:00, con soltanto una breve interruzione durante la pausa pranzo.