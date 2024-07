I due minorenni a bordo dello scooter rubato • Terzo Binario News

Denunciati per ricettazione in concorso; il resoconto dei controlli al Pigneto, Torpignattara e Malatesta

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara impegnati nei controlli alla circolazione stradale, hanno fermato a bordo di un motoveicolo due minorenni, residenti nella Capitale. A seguito dei controlli effettuati in banca dati il motoveicolo su cui viaggiavano è risultato rubato e pertanto entrambi sono stati denunciati dai Carabinieri per ricettazione in concorso.

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato tre cittadini alla Procura della Repubblica e sanzionato amministrativamente una persona.

Un cittadino è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato alla Prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata ad uso personale. I militari dell’Arma hanno poi denunciato una 50enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa subito dopo essersi impossessata di vari capi di abbigliamento da un’attività commerciale. Immediatamente bloccata, la refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.



In totale, i Carabinieri hanno identificato 55 persone, eseguito verifiche su 15 veicoli e ispezionato 6 attività commerciali.