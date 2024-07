"Ama il tuo quartiere": raccolta rifiuti ingombranti nel weekend, i Municipi interessati • Terzo Binario News

Nel weekend torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Doppio l’appuntamento: oggi e domani, dalle 8 alle 12,30, l’azienda metterà a disposizione dei romani complessivamente 19 postazioni di raccolta, coinvolgendo praticamente tutto il territorio comunale. Per individuare l’eco-stazione più vicina insieme a tutte le informazioni utili, si può consultare il sito www.amaroma.it. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti.

Questo quanto segnalato dalla municipalizzata dei rifiuti. Che poi illustra, nel dettaglio, il programma. Sabato mattina, nelle aree dei municipi I, V, VI, VII, IX, XI e XV, saranno allestite 8 postazioni “light” attrezzate per accogliere ingombranti, legno, metalli, RAEE, sfalci e potature. Domenica, l’iniziativa coinvolgerà invece tutti i municipi pari con 11 siti presso cui consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, i RAEE oltre che gli oli da cucina esausti.

Sempre domenica, nelle eco-stazioni di via Ambrogio Necchi, via dell’Accademia Peloritana e via Luisa Spagnoli, saranno presenti Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, contenitori con residui di vernici e solventi.

Tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.