Rapinata di Rolex e catenina d'oro, vetro infranto con la pistola: paura nel parcheggio per una donna • Terzo Binario News

Tutto pensava meno che trovarsi un rapinatore vicino alla sua auto. Il bandito, con il calcio della pistola, ha rotto il finestrino del vetro. Dopodiché, ha rubato il Rolex e la catenina d’oro che una 69enne aveva al collo. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da una donna ieri pomeriggio, 5 luglio, alle 17,30, in zona Tre Fontane.

La vittima era all’interno della propria vettura, in un parcheggio, nelle immediate vicinanze del parco. A un certo punto, si è avvicinato un uomo che aveva il volto coperto dal passamontagna: arma in pugno l’ha prima minacciata e poi rapinata. Messo a segno il colpo, il malvivente ha fatto perdere le sue tracce.

La signora sta bene, non ha riportato ferite. Sulla vicenda indaga la Polizia.