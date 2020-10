I Commercianti di viale Italia: "Nessun boicottaggio per sabato, solidali con chi partecipa" - Terzo Binario News

“Mai usati i termini come ‘dissociarsi’ o ‘boicottare’, non ne avremmo avuto motivo .

Il Comitato commercianti Viale Italia smentisce e si dissocia dalla cattiva informazione che li vuole contrari alla manifestazione . Assolutamente mai stato scritto, ne pensato. Tutta la nostra solidarietà e sostegno ai colleghi della ristorazione e assoluto sostegno a chi aderirà alla stessa, nel rispetto delle regole sanitarie .

Il comitato, interpellato dalla stampa sull’organizzazione, ha solo specificato di non esserne l’ideatore , e di non essere stato coinvolto, cosa che sarebbe stata opportuna per far veicolare l’informazione il più possibile .

Molti di noi parteciperanno e nessuno ha maichiesto loro di non farlo, ci mancherebbe .

La polemica nata dal titolo dell’articolo e non dal corpo dello stesso, fa solo male a chi lotta ogni giorno per sbarcare il lunario.

Il nemico vero non sono i colleghi che hanno paura di scendere in piazza per paura del contagio, il nemico vero è il virus e chi ci costringe allo stremo delle forze .

Sia quindi chiaro e inoppugnabile che ogni membro del gruppo farà sentire la propria presenza come riterrà opportuno senza giudizio ne pregiudizio .

Crediamo altresì che gettare benzina sul fuoco, e sulla disperazione di un’intera categoria sia grave ed inopportuno .

A tutti i colleghi va la nostra solidarietà a chi si è sentito scavalcato, le nostre scuse, ma non era nostra intenzione, cosa che forse non si può dire di chi veicola certi messaggi, creare spaccature , ma solo rispondere ad una domanda .

Siamo tutti sulla stessa barca, remiamo insieme e non contro.

Noi siamo dalla parte dei colleghi,

non ci sono colori, bandiere o schieramenti.

Siamo tutti partite iva .

Siamo tutti atterrati

Siamo tutti brave persone

Noi siamo con i colleghi e siamo con chi lotta per i propri diritti: sempre .

A chi scenderà in piazza nel rispetto delle regole , va il Nostro sostegno” .

Il direttivo dei Commercianti di viale Italia