I Ciontoli dai Carabinieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

A seguito della sentenza della Cassazione, susseguente all’omicidio Vannini. Il video di Quarto Grado

Le gazzelle dei Carabinieri che fanno rientro nell’autoparco della caserma. Una scena normale di una compagnia Carabinieri di provincia.

Solo che a bordo ci sono tutti e quattro i componenti della famiglia Ciontoli ovvero il capofamiglia Antonio, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico condannati dalla Cassazione a scontare la pena, inflitta loro in Appello Bis, che ha respinto i loro ricorsi.

Il video è stato girato da Quarto Grado, trasmissione di Rete4, corredato da questo post: “Sentenza Per la morte di Marco Vannini: la famiglia Ciontoli, dopo la decisione finale della Cassazione, viene portata alla caserma di Civitavecchia per le generalità. Andranno poi in carcere. (Aggiornamenti Anna Boiardi)”.