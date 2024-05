I Carabinieri di Ostia al lavoro a Fiumicino, Ponte Galeria, Palocco e Vitinia • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia Roma Ostia hanno condotto, in arco pomeridiano e serale, un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio a largo raggio tra il X° e XI° Municipio, mirato al contrasto dei reati predatori (furti e rapine) e dei fenomeni di criminalità diffusa.

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno identificato 187 persone – 8 delle quali arrestate – e eseguito verifiche su 94 veicoli.

I Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato un cittadino italiano che, al fine di eludere il controllo in località Vitinia, ha tentato la fuga a bordo di un’auto, ma è stato raggiunto e bloccato. È stato anche denunciato per i reati di guida senza patente e uso di atto falso perché la targa del veicolo è risultata clonata.

I Carabinieri della Stazione Roma Vitinia, invece, hanno arrestato due cittadini romeni sorpresi all’interno di una cabina Acea e che, alla vista dei militari, sono saliti a bordo di un’autovettura e scappati su via di Casal Bernocchi. Dopo un breve inseguimento i Carabinieri li hanno raggiunti e bloccati. In loro possesso sono stati trovati numerosi componenti e cavi in rame e arnesi da scasso.

A Ponte Galeria, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due cittadini rom sorpresi dal personale di vigilanza di un complesso commerciale ad asportare la valigia ad un cliente.

Sempre a Ponte Galeria, sono finite in manette altre due persone: un uomo che, a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, è stato trovato in possesso di 37 g di marijuana, materiale per il confezionamento e bilancino di precisione e un uomo, già ai domiciliari, colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia cautelare.

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino nigeriano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si è allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione o valido motivo.

Infine, sono stati sanzionati due giovani per ubriachezza molesta e uno quale assuntore di sostanze stupefacenti.