“Ho lasciato i soldi in auto”: finto poliziotto scappa senza pagare le pizze • Terzo Binario News

Denunciato in stato di libertà un 47enne italiano senza fissa dimora

Si è presentato come poliziotto, ha detto che doveva festeggiare con i colleghi e ha ordinato delle pizze. Poi, con la scusa di aver dimenticato i soldi in macchina, si è allontanato senza pagare. Protagonista un senza fissa dimora di 47 anni, italiano, che è stato denunciato in stato di libertà.

L’episodio è avvenuto in zona circonvallazione Ostiense. L’uomo – secondo quanto ricostruito dagli investigatori non nuovo a questi escamotage – si è recato in una pizzeria. Dopo essersi qualificato come fantomatico appartenente alle forze dell’ordine, ha visto il menu e ha fatto il suo ordine, perché – a suo dire – c’era da fare festa. Al momento di saldare il conto, ha riferito di aver lasciato il portafoglio nell’auto. Ma a quel punto ha fatto perdere le sue tracce.

In sede di denuncia, il titolare dell’esercizio commerciale ha riconosciuto il finto agente grazie al riscontro fotografico. E così è scattata la denuncia per il 47enne.