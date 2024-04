Grosso nido d'api al cimitero di Cerveteri, intervento straordinario del Nubi • Terzo Binario News

“Cappella di famiglia…si ma di quale?

Certamente non quella a cui questa era dedicata. Con oltre venti interventi all’attivo dall’inizio stagione possiamo dire che il Nucleo N.U.B.I. (Nucleo d’Urgenza Bonifica Insetti) sta avendo il suo bel da fare con le nostre amiche a strisce.

Anche quest’anno come ogni anno non poteva mancare il classico intervento al cimitero di Cerveteri dove ormai lo sappiamo le api hanno fatto l’abbonamento per occupare i loculi vuoti. Come sempre la pace e la tranquillità di questo luogo è l’ideale per una famiglia in cerca di sistemazione, neanche fossero delle palazzine di nuova costruzione con classe energetica di ultima generazione.

L’intervento questa volta ci ha permesso di recuperare uno sciame che aveva già costruito 9 favi con covata fresca e covata opercolata.

Adesso anche loro potranno trovare pace in luogo più consono, magari non la pace eterna però si dovranno accontentare”.

A renderlo noto sui profili social sono le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Cerveteri