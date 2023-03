Grandinata a Roma, disagi su via Cristoforo Colombo • Terzo Binario News

Grandinata a Roma, disagi su via Cristoforo Colombo

Mattinata di passione per gli automobilisti. Qualcuno, su Facebook, si è chiesto: “Nevica?”. Grandinata a Roma, nella zona sud della città. Maggiori disagi, come riportato su Twitter da Luceverde, lungo la via Cristoforo Colombo, con code tra Castel Fusano e il Grande Raccordo Anulare, in direzione della Capitale.

Diverse le segnalazioni che hanno subito cominciato a circolare sui social. Motociclisti bloccati.

Foto Facebook C’è vita sulla Colombo