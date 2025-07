Gradinate e copertura per lo stadio Fronti di Santa Marinella • Terzo Binario News

Costo complessivo dell’opera di 617mila euro, con fondo di 500mila dalla Regione Lazio e 117 mila da via Cicerone

“L’amministrazione comunale di Santa Marinella ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza della tribuna e degli spalti del campo di calcio comunale “Ivano Fronti”.

Questo intervento cruciale segna un passo decisivo verso il completamento della “Città dello Sport”, un polo pubblico e accessibile a tutti.Il Comune di Santa Marinella ha così confermato la sua partecipazione all’Avviso Pubblico regionale per il “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”.

L’opera, dal costo complessivo di €617.360,00, sarà sostenuta per €500.000,00 dalla Regione Lazio e per la restante quota di €117.360,00 (oltre il 20% del totale) direttamente dal Comune, a testimonianza del forte impegno dell’amministrazione nel progetto.

Il progetto, già verificato e validato, è immediatamente cantierabile. Prevede la demolizione della gradinata superiore esistente per fare spazio a una nuova e moderna copertura degli spalti, realizzata con una struttura modulare in acciaio. Alta tra i 7,50 e gli 8 metri, la copertura avrà un aggetto di circa 7 metri per proteggere tutte le gradinate. L’intervento garantirà inoltre il superamento delle barriere architettoniche e l’adeguamento normativo in termini di sicurezza e igiene”.

Dicono l’assessora allo sport Marina Ferullo e il sindaco Pietro Tidei: “Questi sono giorni importanti per lo sport a Santa Marinella. La riqualificazione dello stadio ‘Ivano Fronti’ non è un semplice intervento edilizio, ma un investimento concreto nel futuro sportivo della nostra città. Grazie ai fondi regionali e al cofinanziamento comunale, potremo offrire ai nostri concittadini e alle associazioni sportive una struttura tra le più moderne del paese. Questo progetto è un pilastro della nostra visione per una ‘Città dello Sport’ che sia davvero inclusiva e al servizio di tutti”.

Tidei: “La riqualificazione del campo ‘Ivano Fronti’ rappresenta un tassello fondamentale nel programma di valorizzazione del nostro patrimonio pubblico. È la dimostrazione che, con una programmazione attenta e la capacità di intercettare le opportunità offerte dalla Regione, possiamo realizzare opere significative per la comunità. Abbiamo già ottenuto con il palazzetto i complimenti ufficiali del sindaco Gualtieri. Questa iniziativa non solo migliorerà il campo di calcio, ma contribuirà anche a promuovere l’attività fisica e il benessere dei nostri cittadini, rendendo Santa Marinella sempre di più un polo sportivo d’eccellenza nel Lazio.”